- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
4 (30.76%)
손실 거래:
9 (69.23%)
최고의 거래:
120.69 USD
최악의 거래:
-63.48 USD
총 수익:
478.15 USD (16 043 pips)
총 손실:
-549.03 USD (18 096 pips)
연속 최대 이익:
2 (238.06 USD)
연속 최대 이익:
238.06 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.38
롱(주식매수):
10 (76.92%)
숏(주식차입매도):
3 (23.08%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-5.45 USD
평균 이익:
119.54 USD
평균 손실:
-61.00 USD
연속 최대 손실:
3 (-181.80 USD)
연속 최대 손실:
-181.80 USD (3)
월별 성장률:
-2.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
186.99 USD
최대한의:
186.99 USD (6.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Gooo goooo goooo
리뷰 없음
Yeah