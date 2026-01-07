시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gusblack22
Gustian Lora

Gusblack22

Gustian Lora
0 리뷰
4
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
13
이익 거래:
4 (30.76%)
손실 거래:
9 (69.23%)
최고의 거래:
120.69 USD
최악의 거래:
-63.48 USD
총 수익:
478.15 USD (16 043 pips)
총 손실:
-549.03 USD (18 096 pips)
연속 최대 이익:
2 (238.06 USD)
연속 최대 이익:
238.06 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.38
롱(주식매수):
10 (76.92%)
숏(주식차입매도):
3 (23.08%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-5.45 USD
평균 이익:
119.54 USD
평균 손실:
-61.00 USD
연속 최대 손실:
3 (-181.80 USD)
연속 최대 손실:
-181.80 USD (3)
월별 성장률:
-2.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
186.99 USD
최대한의:
186.99 USD (6.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +120.69 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +238.06 USD
연속 최대 손실: -181.80 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
197 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Gooo goooo goooo
리뷰 없음
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.07 13:57 2026.01.07 13:57:34  

Yeah

실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오