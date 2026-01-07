- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
4 (30.76%)
亏损交易:
9 (69.23%)
最好交易:
120.69 USD
最差交易:
-63.48 USD
毛利:
478.15 USD (16 043 pips)
毛利亏损:
-549.03 USD (18 096 pips)
最大连续赢利:
2 (238.06 USD)
最大连续盈利:
238.06 USD (2)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.38
长期交易:
10 (76.92%)
短期交易:
3 (23.08%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-5.45 USD
平均利润:
119.54 USD
平均损失:
-61.00 USD
最大连续失误:
3 (-181.80 USD)
最大连续亏损:
-181.80 USD (3)
每月增长:
-2.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
186.99 USD
最大值:
186.99 USD (6.23%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Gooo goooo goooo
没有评论
Yeah