- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
4 (30.76%)
Negociações com perda:
9 (69.23%)
Melhor negociação:
120.69 USD
Pior negociação:
-63.48 USD
Lucro bruto:
478.15 USD (16 043 pips)
Perda bruta:
-549.03 USD (18 096 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (238.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
238.06 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
10 (76.92%)
Negociações curtas:
3 (23.08%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-5.45 USD
Lucro médio:
119.54 USD
Perda média:
-61.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-181.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-181.80 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
186.99 USD
Máximo:
186.99 USD (6.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +120.69 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +238.06 USD
Máxima perda consecutiva: -181.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
197 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Gooo goooo goooo
Sem comentários
Yeah