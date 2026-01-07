- Wachstum
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
4 (30.76%)
Verlusttrades:
9 (69.23%)
Bester Trade:
120.69 USD
Schlechtester Trade:
-63.48 USD
Bruttoprofit:
478.15 USD (16 043 pips)
Bruttoverlust:
-549.03 USD (18 096 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (238.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
238.06 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
10 (76.92%)
Short-Positionen:
3 (23.08%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
119.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-61.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-181.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-181.80 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-2.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
186.99 USD
Maximaler:
186.99 USD (6.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +120.69 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +238.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -181.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Gooo goooo goooo
Keine Bewertungen
Yeah