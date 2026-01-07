SeñalesSecciones
Gusblack22
Gustian Lora

Gusblack22

Gustian Lora
4 semanas
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
4 (30.76%)
Transacciones Irrentables:
9 (69.23%)
Mejor transacción:
120.69 USD
Peor transacción:
-63.48 USD
Beneficio Bruto:
478.15 USD (16 043 pips)
Pérdidas Brutas:
-549.03 USD (18 096 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (238.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
238.06 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.38
Transacciones Largas:
10 (76.92%)
Transacciones Cortas:
3 (23.08%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-5.45 USD
Beneficio medio:
119.54 USD
Pérdidas medias:
-61.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-181.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-181.80 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
186.99 USD
Máxima:
186.99 USD (6.23%)
Reducción relativa:
De balance:
6.23% (186.99 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
Gooo goooo goooo
No hay comentarios
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.07 13:57 2026.01.07 13:57:34  

Yeah

