- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
4 (30.76%)
Transacciones Irrentables:
9 (69.23%)
Mejor transacción:
120.69 USD
Peor transacción:
-63.48 USD
Beneficio Bruto:
478.15 USD (16 043 pips)
Pérdidas Brutas:
-549.03 USD (18 096 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (238.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
238.06 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.38
Transacciones Largas:
10 (76.92%)
Transacciones Cortas:
3 (23.08%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-5.45 USD
Beneficio medio:
119.54 USD
Pérdidas medias:
-61.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-181.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-181.80 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
186.99 USD
Máxima:
186.99 USD (6.23%)
Reducción relativa:
De balance:
6.23% (186.99 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +120.69 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +238.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -181.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Gooo goooo goooo
No hay comentarios
Yeah