- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
7 (87.50%)
損失トレード:
1 (12.50%)
ベストトレード:
5.50 USD
最悪のトレード:
-0.86 USD
総利益:
11.95 USD (1 192 pips)
総損失:
-0.86 USD (85 pips)
最大連続の勝ち:
5 (10.77 USD)
最大連続利益:
10.77 USD (5)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
45.90%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
12.90
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
13.90
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
1.71 USD
平均損失:
-0.86 USD
最大連続の負け:
1 (-0.86 USD)
最大連続損失:
-0.86 USD (1)
月間成長:
22.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.86 USD (1.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.68% (0.86 USD)
エクイティによる:
16.35% (9.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
61
USD
USD
3
100%
8
87%
100%
13.89
1.39
USD
USD
16%
1:100