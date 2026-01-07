- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
7 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
1 (12.50%)
Mejor transacción:
5.50 USD
Peor transacción:
-0.86 USD
Beneficio Bruto:
11.95 USD (1 192 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.86 USD (85 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (10.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.77 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
98.51%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
12.90
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
13.90
Beneficio Esperado:
1.39 USD
Beneficio medio:
1.71 USD
Pérdidas medias:
-0.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.86 USD (1)
Crecimiento al mes:
22.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.86 USD (1.68%)
Reducción relativa:
De balance:
1.68% (0.86 USD)
De fondos:
22.33% (13.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.50 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +10.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
