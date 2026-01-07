- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
7 (87.50%)
손실 거래:
1 (12.50%)
최고의 거래:
5.50 USD
최악의 거래:
-0.86 USD
총 수익:
11.95 USD (1 192 pips)
총 손실:
-0.86 USD (85 pips)
연속 최대 이익:
5 (10.77 USD)
연속 최대 이익:
10.77 USD (5)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
99.26%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
12.90
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
13.90
기대수익:
1.39 USD
평균 이익:
1.71 USD
평균 손실:
-0.86 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.86 USD)
연속 최대 손실:
-0.86 USD (1)
월별 성장률:
22.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.86 USD (1.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.68% (0.86 USD)
자본금별:
22.92% (14.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
3
100%
8
87%
100%
13.89
1.39
USD
USD
23%
1:100