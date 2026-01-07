- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
5.50 USD
Worst Trade:
-0.86 USD
Profitto lordo:
11.95 USD (1 192 pips)
Perdita lorda:
-0.86 USD (85 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (10.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.77 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
47.38%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
12.90
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
13.90
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-0.86 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.86 USD (1)
Crescita mensile:
22.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.86 USD (1.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (0.86 USD)
Per equità:
19.07% (11.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.50 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.77 USD
Massima perdita consecutiva: -0.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
61
USD
USD
3
100%
8
87%
100%
13.89
1.39
USD
USD
19%
1:100