Negociações:
8
Negociações com lucro:
7 (87.50%)
Negociações com perda:
1 (12.50%)
Melhor negociação:
5.50 USD
Pior negociação:
-0.86 USD
Lucro bruto:
11.95 USD (1 192 pips)
Perda bruta:
-0.86 USD (85 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (10.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.77 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
45.90%
Último negócio:
55 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
12.90
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
13.90
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
1.71 USD
Perda média:
-0.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.86 USD (1)
Crescimento mensal:
22.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.86 USD (1.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.68% (0.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.35% (9.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
61
USD
USD
3
100%
8
87%
100%
13.89
1.39
USD
USD
16%
1:100