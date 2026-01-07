- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
7 (87.50%)
Убыточных трейдов:
1 (12.50%)
Лучший трейд:
5.50 USD
Худший трейд:
-0.86 USD
Общая прибыль:
11.95 USD (1 192 pips)
Общий убыток:
-0.86 USD (85 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.77 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
48.24%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
12.90
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
13.90
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
1.71 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.86 USD (1)
Прирост в месяц:
22.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.86 USD (1.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.68% (0.86 USD)
По эквити:
20.51% (12.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|11
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.1K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.50 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.77 USD
Макс. убыток в серии: -0.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Нет отзывов
