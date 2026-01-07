- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
7 (87.50%)
Verlusttrades:
1 (12.50%)
Bester Trade:
5.50 USD
Schlechtester Trade:
-0.86 USD
Bruttoprofit:
11.95 USD (1 192 pips)
Bruttoverlust:
-0.86 USD (85 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (10.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.77 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
45.90%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
12.90
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
13.90
Mathematische Gewinnerwartung:
1.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.86 USD (1)
Wachstum pro Monat :
22.18%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.86 USD (1.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.68% (0.86 USD)
Kapital:
16.35% (9.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.50 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
61
USD
USD
3
100%
8
87%
100%
13.89
1.39
USD
USD
16%
1:100