トレード:
20
利益トレード:
20 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.31 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
13.01 USD (1 762 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
20 (13.01 USD)
最大連続利益:
13.01 USD (20)
シャープレシオ:
1.40
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.44%
最近のトレード:
27 分前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
9 (45.00%)
短いトレード:
11 (55.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.65 USD
平均利益:
0.65 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.16% (11.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|EURJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|2
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|2
|EURJPY
|0
|GBPNZD
|2
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|246
|XAUUSD
|144
|USDCAD
|299
|EURJPY
|23
|GBPNZD
|427
|NZDJPY
|403
|AUDUSD
|125
|USDCHF
|95
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
ベストトレード: +1.31 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +13.01 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
レビューなし
