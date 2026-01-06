- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
13 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
1.31 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
8.97 USD (1 272 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
13 (8.97 USD)
연속 최대 이익:
8.97 USD (13)
샤프 비율:
1.54
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.44%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
6 (46.15%)
숏(주식차입매도):
7 (53.85%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
0.69 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.42% (4.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|2
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|1
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|195
|XAUUSD
|111
|USDCAD
|200
|GBPNZD
|427
|EURJPY
|11
|AUDUSD
|125
|NZDJPY
|203
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.31 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +8.97 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
