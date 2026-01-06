- Incremento
Total de Trades:
42
Transacciones Rentables:
40 (95.23%)
Transacciones Irrentables:
2 (4.76%)
Mejor transacción:
2.00 USD
Peor transacción:
-1.77 USD
Beneficio Bruto:
26.70 USD (3 259 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.94 USD (193 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (13.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.76 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.92
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.69%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
13.99
Transacciones Largas:
22 (52.38%)
Transacciones Cortas:
20 (47.62%)
Factor de Beneficio:
13.76
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
0.67 USD
Pérdidas medias:
-0.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.77 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.48%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.77 USD (0.17%)
Reducción relativa:
De balance:
0.17% (1.77 USD)
De fondos:
4.83% (49.01 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|5
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|GBPNZD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|4
|USDCHF
|6
|GBPNZD
|4
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|191
|EURJPY
|74
|GBPAUD
|246
|USDCAD
|498
|USDCHF
|477
|GBPNZD
|625
|NZDJPY
|631
|AUDUSD
|125
|NZDUSD
|199
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.00 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +13.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.77 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
No hay comentarios
