- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
20 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.31 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
13.01 USD (1 762 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (13.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.01 USD (20)
Sharpe Ratio:
1.40
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.44%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
9 (45.00%)
Short-Positionen:
11 (55.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.16% (11.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|EURJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|2
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|2
|EURJPY
|0
|GBPNZD
|2
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|246
|XAUUSD
|144
|USDCAD
|299
|EURJPY
|23
|GBPNZD
|427
|NZDJPY
|403
|AUDUSD
|125
|USDCHF
|95
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.31 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
