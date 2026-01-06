- Crescimento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
20 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.31 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
13.01 USD (1 762 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (13.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.01 USD (20)
Índice de Sharpe:
1.40
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.44%
Último negócio:
14 minutos atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
9 (45.00%)
Negociações curtas:
11 (55.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.65 USD
Lucro médio:
0.65 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.12% (11.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|EURJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|2
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|2
|EURJPY
|0
|GBPNZD
|2
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|246
|XAUUSD
|144
|USDCAD
|299
|EURJPY
|23
|GBPNZD
|427
|NZDJPY
|403
|AUDUSD
|125
|USDCHF
|95
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.31 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +13.01 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
