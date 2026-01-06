- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
19 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.31 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
11.73 USD (1 562 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
19 (11.73 USD)
最大连续盈利:
11.73 USD (19)
夏普比率:
1.36
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.44%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
8 (42.11%)
短期交易:
11 (57.89%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
0.62 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.94% (9.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|EURJPY
|2
|GBPNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|2
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|2
|EURJPY
|0
|GBPNZD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|246
|XAUUSD
|144
|USDCAD
|299
|EURJPY
|23
|GBPNZD
|427
|AUDUSD
|125
|NZDJPY
|203
|USDCHF
|95
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.31 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +11.73 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
19
100%
100%
n/a
0.62
USD
USD
1%
1:500