- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.16 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.42 USD (619 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (4.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.42 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.44%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.42% (4.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|XAUUSD
|2
|EURJPY
|1
|USDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|0
|USDCAD
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|195
|XAUUSD
|111
|EURJPY
|11
|USDCAD
|102
|GBPNZD
|200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.16 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.42 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
9
100%
100%
n/a
0.49
USD
USD
0%
1:500