- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
20 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.31 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
13.01 USD (1 762 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
20 (13.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.01 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
1.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.44%
Последний трейд:
38 минут
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
9 (45.00%)
Коротких трейдов:
11 (55.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
0.65 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.16% (11.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|5
|XAUUSD
|4
|USDCAD
|3
|EURJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|2
|XAUUSD
|1
|USDCAD
|2
|EURJPY
|0
|GBPNZD
|2
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|246
|XAUUSD
|144
|USDCAD
|299
|EURJPY
|23
|GBPNZD
|427
|NZDJPY
|403
|AUDUSD
|125
|USDCHF
|95
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.31 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +13.01 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
20
100%
100%
n/a
0.65
USD
USD
1%
1:500