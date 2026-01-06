- 成長
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
34 (94.44%)
損失トレード:
2 (5.56%)
ベストトレード:
6.20 USD
最悪のトレード:
-1.27 USD
総利益:
31.55 USD (2 137 pips)
総損失:
-1.44 USD (143 pips)
最大連続の勝ち:
30 (27.98 USD)
最大連続利益:
27.98 USD (30)
シャープレシオ:
0.59
取引アクティビティ:
38.30%
最大入金額:
10.77%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
23.71
長いトレード:
20 (55.56%)
短いトレード:
16 (44.44%)
プロフィットファクター:
21.91
期待されたペイオフ:
0.84 USD
平均利益:
0.93 USD
平均損失:
-0.72 USD
最大連続の負け:
1 (-1.27 USD)
最大連続損失:
-1.27 USD (1)
月間成長:
3.01%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.27 USD (0.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.12% (1.27 USD)
エクイティによる:
18.18% (185.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|24
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|74
|GBPAUD
|153
|USDCAD
|197
|EURUSD
|51
|GBPNZD
|199
|USDCHF
|100
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.20 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.98 USD
最大連続損失: -1.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
