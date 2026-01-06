- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
34 (94.44%)
Убыточных трейдов:
2 (5.56%)
Лучший трейд:
6.20 USD
Худший трейд:
-1.27 USD
Общая прибыль:
31.55 USD (2 137 pips)
Общий убыток:
-1.44 USD (143 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (27.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.98 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
39.39%
Макс. загрузка депозита:
10.77%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
23.71
Длинных трейдов:
20 (55.56%)
Коротких трейдов:
16 (44.44%)
Профит фактор:
21.91
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
0.93 USD
Средний убыток:
-0.72 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.27 USD (1)
Прирост в месяц:
3.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.27 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (1.27 USD)
По эквити:
18.18% (185.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|24
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|74
|GBPAUD
|153
|USDCAD
|197
|EURUSD
|51
|GBPNZD
|199
|USDCHF
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Нет отзывов
