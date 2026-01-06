СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Brain King
Francisco Contreras Manzano

Gold Brain King

Francisco Contreras Manzano
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
34 (94.44%)
Убыточных трейдов:
2 (5.56%)
Лучший трейд:
6.20 USD
Худший трейд:
-1.27 USD
Общая прибыль:
31.55 USD (2 137 pips)
Общий убыток:
-1.44 USD (143 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (27.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.98 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
39.39%
Макс. загрузка депозита:
10.77%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
23.71
Длинных трейдов:
20 (55.56%)
Коротких трейдов:
16 (44.44%)
Профит фактор:
21.91
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
0.93 USD
Средний убыток:
-0.72 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.27 USD (1)
Прирост в месяц:
3.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.27 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (1.27 USD)
По эквити:
18.18% (185.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
EURJPY 7
GBPAUD 3
USDCAD 2
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 24
EURJPY 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.2K
EURJPY 74
GBPAUD 153
USDCAD 197
EURUSD 51
GBPNZD 199
USDCHF 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.20 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.98 USD
Макс. убыток в серии: -1.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.07 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 13:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 11:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 15:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.06 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Brain King
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
36
94%
39%
21.90
0.84
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.