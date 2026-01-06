- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
34 (94.44%)
Negociações com perda:
2 (5.56%)
Melhor negociação:
6.20 USD
Pior negociação:
-1.27 USD
Lucro bruto:
31.55 USD (2 137 pips)
Perda bruta:
-1.44 USD (143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (27.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.98 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
38.30%
Depósito máximo carregado:
10.77%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
23.71
Negociações longas:
20 (55.56%)
Negociações curtas:
16 (44.44%)
Fator de lucro:
21.91
Valor esperado:
0.84 USD
Lucro médio:
0.93 USD
Perda média:
-0.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.27 USD (1)
Crescimento mensal:
3.01%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.27 USD (0.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.12% (1.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.18% (185.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|24
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|74
|GBPAUD
|153
|USDCAD
|197
|EURUSD
|51
|GBPNZD
|199
|USDCHF
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.20 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +27.98 USD
Máxima perda consecutiva: -1.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
36
94%
38%
21.90
0.84
USD
USD
18%
1:500