- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
34 (94.44%)
亏损交易:
2 (5.56%)
最好交易:
6.20 USD
最差交易:
-1.27 USD
毛利:
31.55 USD (2 137 pips)
毛利亏损:
-1.44 USD (143 pips)
最大连续赢利:
30 (27.98 USD)
最大连续盈利:
27.98 USD (30)
夏普比率:
0.59
交易活动:
38.30%
最大入金加载:
10.77%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
44
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
23.71
长期交易:
20 (55.56%)
短期交易:
16 (44.44%)
利润因子:
21.91
预期回报:
0.84 USD
平均利润:
0.93 USD
平均损失:
-0.72 USD
最大连续失误:
1 (-1.27 USD)
最大连续亏损:
-1.27 USD (1)
每月增长:
3.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.27 USD (0.12%)
相对跌幅:
结余:
0.12% (1.27 USD)
净值:
18.18% (185.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|24
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|74
|GBPAUD
|153
|USDCAD
|197
|EURUSD
|51
|GBPNZD
|199
|USDCHF
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.20 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +27.98 USD
最大连续亏损: -1.27 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
36
94%
38%
21.90
0.84
USD
USD
18%
1:500