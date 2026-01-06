- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
35 (94.59%)
손실 거래:
2 (5.41%)
최고의 거래:
6.20 USD
최악의 거래:
-1.27 USD
총 수익:
32.80 USD (2 237 pips)
총 손실:
-1.44 USD (143 pips)
연속 최대 이익:
30 (27.98 USD)
연속 최대 이익:
27.98 USD (30)
샤프 비율:
0.61
거래 활동:
51.62%
최대 입금량:
10.77%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
24.69
롱(주식매수):
21 (56.76%)
숏(주식차입매도):
16 (43.24%)
수익 요인:
22.78
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
0.94 USD
평균 손실:
-0.72 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.27 USD)
연속 최대 손실:
-1.27 USD (1)
월별 성장률:
3.14%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.27 USD (0.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.12% (1.27 USD)
자본금별:
18.18% (185.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|24
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|74
|GBPAUD
|153
|USDCHF
|200
|USDCAD
|197
|EURUSD
|51
|GBPNZD
|199
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.20 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +27.98 USD
연속 최대 손실: -1.27 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
37
94%
52%
22.77
0.85
USD
USD
18%
1:500