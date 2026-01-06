- Incremento
Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
45 (95.74%)
Transacciones Irrentables:
2 (4.26%)
Mejor transacción:
6.20 USD
Peor transacción:
-1.27 USD
Beneficio Bruto:
38.07 USD (2 748 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.44 USD (143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (27.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.98 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.61
Actividad comercial:
63.70%
Carga máxima del depósito:
10.77%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
28.84
Transacciones Largas:
26 (55.32%)
Transacciones Cortas:
21 (44.68%)
Factor de Beneficio:
26.44
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
0.85 USD
Pérdidas medias:
-0.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.27 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.66%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.27 USD (0.12%)
Reducción relativa:
De balance:
0.12% (1.27 USD)
De fondos:
18.18% (185.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|EURJPY
|10
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|26
|EURJPY
|1
|USDCHF
|5
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.4K
|EURJPY
|103
|USDCHF
|400
|GBPAUD
|153
|USDCAD
|296
|EURUSD
|51
|GBPNZD
|199
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.20 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +27.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
47
95%
64%
26.43
0.78
USD
USD
18%
1:500