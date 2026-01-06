- Wachstum
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
34 (94.44%)
Verlusttrades:
2 (5.56%)
Bester Trade:
6.20 USD
Schlechtester Trade:
-1.27 USD
Bruttoprofit:
31.55 USD (2 137 pips)
Bruttoverlust:
-1.44 USD (143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (27.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
27.98 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading-Aktivität:
39.39%
Max deposit load:
10.77%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
23.71
Long-Positionen:
20 (55.56%)
Short-Positionen:
16 (44.44%)
Profit-Faktor:
21.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.27 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.01%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.27 USD (0.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.12% (1.27 USD)
Kapital:
18.18% (185.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|2
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|24
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|74
|GBPAUD
|153
|USDCAD
|197
|EURUSD
|51
|GBPNZD
|199
|USDCHF
|100
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
