- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
33 (94.28%)
Loss Trade:
2 (5.71%)
Best Trade:
6.20 USD
Worst Trade:
-1.27 USD
Profitto lordo:
30.83 USD (2 039 pips)
Perdita lorda:
-1.44 USD (143 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (27.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.98 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
31.84%
Massimo carico di deposito:
10.77%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
23.14
Long Trade:
19 (54.29%)
Short Trade:
16 (45.71%)
Fattore di profitto:
21.41
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
-0.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.27 USD (1)
Crescita mensile:
2.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.27 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (1.27 USD)
Per equità:
18.18% (185.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|3
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|74
|GBPAUD
|153
|EURUSD
|51
|GBPNZD
|199
|USDCHF
|100
|USDCAD
|99
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.20 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.98 USD
Massima perdita consecutiva: -1.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
35
94%
32%
21.40
0.84
USD
USD
18%
1:500