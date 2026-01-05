- 成長
トレード:
12
利益トレード:
11 (91.66%)
損失トレード:
1 (8.33%)
ベストトレード:
10.58 USD
最悪のトレード:
-0.71 USD
総利益:
49.60 USD (4 955 pips)
総損失:
-0.71 USD (71 pips)
最大連続の勝ち:
9 (33.89 USD)
最大連続利益:
33.89 USD (9)
シャープレシオ:
1.36
取引アクティビティ:
27.58%
最大入金額:
5.34%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
68.86
長いトレード:
12 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
69.86
期待されたペイオフ:
4.07 USD
平均利益:
4.51 USD
平均損失:
-0.71 USD
最大連続の負け:
1 (-0.71 USD)
最大連続損失:
-0.71 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.71 USD (0.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.13% (0.71 USD)
エクイティによる:
6.33% (33.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
10%
0
0
USD
USD
549
USD
USD
1
100%
12
91%
28%
69.85
4.07
USD
USD
6%
1:500