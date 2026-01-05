- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
11 (91.66%)
Verlusttrades:
1 (8.33%)
Bester Trade:
10.58 USD
Schlechtester Trade:
-0.71 USD
Bruttoprofit:
49.60 USD (4 955 pips)
Bruttoverlust:
-0.71 USD (71 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (33.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.89 USD (9)
Sharpe Ratio:
1.36
Trading-Aktivität:
27.58%
Max deposit load:
5.34%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
68.86
Long-Positionen:
12 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
69.86
Mathematische Gewinnerwartung:
4.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.71 USD (1)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.71 USD (0.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.13% (0.71 USD)
Kapital:
6.33% (33.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.58 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.71 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
40 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
549
USD
USD
1
100%
12
91%
28%
69.85
4.07
USD
USD
6%
1:500