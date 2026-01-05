- Incremento
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
33 (84.61%)
Transacciones Irrentables:
6 (15.38%)
Mejor transacción:
13.95 USD
Peor transacción:
-4.58 USD
Beneficio Bruto:
170.17 USD (17 004 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.06 USD (1 103 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (33.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.91 USD (8)
Ratio de Sharpe:
1.01
Actividad comercial:
22.07%
Carga máxima del depósito:
7.78%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
30.19
Transacciones Largas:
22 (56.41%)
Transacciones Cortas:
17 (43.59%)
Factor de Beneficio:
15.39
Beneficio Esperado:
4.08 USD
Beneficio medio:
5.16 USD
Pérdidas medias:
-1.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.27 USD (2)
Crecimiento al mes:
34.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5.27 USD (0.87%)
Reducción relativa:
De balance:
1.05% (5.27 USD)
De fondos:
8.88% (44.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.95 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +33.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
