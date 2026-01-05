- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
10.58 USD
Худший трейд:
-0.71 USD
Общая прибыль:
49.60 USD (4 955 pips)
Общий убыток:
-0.71 USD (71 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (33.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.89 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.36
Торговая активность:
27.58%
Макс. загрузка депозита:
5.34%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
68.86
Длинных трейдов:
12 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
69.86
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
4.51 USD
Средний убыток:
-0.71 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.71 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.71 USD (0.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.13% (0.71 USD)
По эквити:
6.33% (33.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
549
USD
USD
1
100%
12
91%
28%
69.85
4.07
USD
USD
6%
1:500