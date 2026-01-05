СигналыРазделы
Sutardi

MaxPro TopONe

Sutardi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 10%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
10.58 USD
Худший трейд:
-0.71 USD
Общая прибыль:
49.60 USD (4 955 pips)
Общий убыток:
-0.71 USD (71 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (33.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.89 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
1.36
Торговая активность:
27.58%
Макс. загрузка депозита:
5.34%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
68.86
Длинных трейдов:
12 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
69.86
Мат. ожидание:
4.07 USD
Средняя прибыль:
4.51 USD
Средний убыток:
-0.71 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.71 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.71 USD (0.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.13% (0.71 USD)
По эквити:
6.33% (33.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 49
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.58 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.89 USD
Макс. убыток в серии: -0.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Нет отзывов
2026.01.06 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 22:11
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.05 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
