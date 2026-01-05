- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
20 (86.95%)
손실 거래:
3 (13.04%)
최고의 거래:
13.95 USD
최악의 거래:
-3.66 USD
총 수익:
108.70 USD (10 862 pips)
총 손실:
-5.04 USD (502 pips)
연속 최대 이익:
9 (33.89 USD)
연속 최대 이익:
44.91 USD (8)
샤프 비율:
1.15
거래 활동:
28.47%
최대 입금량:
6.52%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
48 분
회복 요인:
23.94
롱(주식매수):
22 (95.65%)
숏(주식차입매도):
1 (4.35%)
수익 요인:
21.57
기대수익:
4.51 USD
평균 이익:
5.44 USD
평균 손실:
-1.68 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.33 USD)
연속 최대 손실:
-4.33 USD (2)
월별 성장률:
20.73%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.33 USD (0.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.75% (4.33 USD)
자본금별:
6.69% (38.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.95 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +33.89 USD
연속 최대 손실: -4.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
21%
0
0
USD
USD
604
USD
USD
1
100%
23
86%
28%
21.56
4.51
USD
USD
7%
1:500