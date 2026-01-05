- Crescimento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
10.58 USD
Pior negociação:
-0.71 USD
Lucro bruto:
49.60 USD (4 955 pips)
Perda bruta:
-0.71 USD (71 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (33.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.89 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.36
Atividade de negociação:
27.58%
Depósito máximo carregado:
5.34%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
68.86
Negociações longas:
12 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
69.86
Valor esperado:
4.07 USD
Lucro médio:
4.51 USD
Perda média:
-0.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.71 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.71 USD (0.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.13% (0.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.33% (33.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.58 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +33.89 USD
Máxima perda consecutiva: -0.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
549
USD
USD
1
100%
12
91%
28%
69.85
4.07
USD
USD
6%
1:500