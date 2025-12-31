- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
97
利益トレード:
97 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.76 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
29.41 USD (4 477 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
97 (29.41 USD)
最大連続利益:
29.41 USD (97)
シャープレシオ:
1.78
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.76%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
115
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
42 (43.30%)
短いトレード:
55 (56.70%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
0.30 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
9.13% (31.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD_z
|41
|USDJPY_z
|35
|EURUSD_z
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD_z
|14
|USDJPY_z
|7
|EURUSD_z
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD_z
|1.8K
|USDJPY_z
|1.6K
|EURUSD_z
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.76 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 97
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +29.41 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
9%
0
0
USD
USD
346
USD
USD
1
100%
97
100%
100%
n/a
0.30
USD
USD
9%
1:400