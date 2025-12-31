シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SmartGridScalper
Kenji Ito

SmartGridScalper

Kenji Ito
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
97
利益トレード:
97 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.76 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
29.41 USD (4 477 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
97 (29.41 USD)
最大連続利益:
29.41 USD (97)
シャープレシオ:
1.78
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.76%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
115
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
42 (43.30%)
短いトレード:
55 (56.70%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
0.30 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
9.13% (31.15 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD_z 41
USDJPY_z 35
EURUSD_z 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD_z 14
USDJPY_z 7
EURUSD_z 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD_z 1.8K
USDJPY_z 1.6K
EURUSD_z 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.76 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 97
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +29.41 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
