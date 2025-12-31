SegnaliSezioni
Kenji Ito

SmartGridScalper

Kenji Ito
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
79 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.76 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
23.80 USD (3 536 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
79 (23.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.80 USD (79)
Indice di Sharpe:
1.79
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.76%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
28 (35.44%)
Short Trade:
51 (64.56%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.13% (31.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD_z 41
USDJPY_z 24
EURUSD_z 14
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD_z 14
USDJPY_z 4
EURUSD_z 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD_z 1.8K
USDJPY_z 1K
EURUSD_z 706
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.76 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 79
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +23.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Non ci sono recensioni
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
