Kenji Ito

SmartGridScalper

Kenji Ito
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 19%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
182
이익 거래:
181 (99.45%)
손실 거래:
1 (0.55%)
최고의 거래:
0.90 USD
최악의 거래:
-0.00 USD
총 수익:
61.32 USD (8 831 pips)
총 손실:
-0.00 USD (39 pips)
연속 최대 이익:
117 (35.90 USD)
연속 최대 이익:
35.90 USD (117)
샤프 비율:
1.71
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
15.45%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
203
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
19160.55
롱(주식매수):
98 (53.85%)
숏(주식차입매도):
84 (46.15%)
수익 요인:
19161.55
기대수익:
0.34 USD
평균 이익:
0.34 USD
평균 손실:
-0.00 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.00 USD)
연속 최대 손실:
-0.00 USD (1)
월별 성장률:
19.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
21.87% (81.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD_z 70
USDJPY_z 66
EURUSD_z 46
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD_z 28
USDJPY_z 14
EURUSD_z 19
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD_z 3.6K
USDJPY_z 3K
EURUSD_z 2.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.90 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 117
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +35.90 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AxioryAsia-05Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
