트레이드:
182
이익 거래:
181 (99.45%)
손실 거래:
1 (0.55%)
최고의 거래:
0.90 USD
최악의 거래:
-0.00 USD
총 수익:
61.32 USD (8 831 pips)
총 손실:
-0.00 USD (39 pips)
연속 최대 이익:
117 (35.90 USD)
연속 최대 이익:
35.90 USD (117)
샤프 비율:
1.71
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
15.45%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
203
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
19160.55
롱(주식매수):
98 (53.85%)
숏(주식차입매도):
84 (46.15%)
수익 요인:
19161.55
기대수익:
0.34 USD
평균 이익:
0.34 USD
평균 손실:
-0.00 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.00 USD)
연속 최대 손실:
-0.00 USD (1)
월별 성장률:
19.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
21.87% (81.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD_z
|70
|USDJPY_z
|66
|EURUSD_z
|46
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD_z
|28
|USDJPY_z
|14
|EURUSD_z
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD_z
|3.6K
|USDJPY_z
|3K
|EURUSD_z
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
