Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
97 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.76 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
29.41 USD (4 477 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
97 (29.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.41 USD (97)
Коэффициент Шарпа:
1.78
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.76%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
113
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
42 (43.30%)
Коротких трейдов:
55 (56.70%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
0.30 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.13% (31.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD_z
|41
|USDJPY_z
|35
|EURUSD_z
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD_z
|14
|USDJPY_z
|7
|EURUSD_z
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD_z
|1.8K
|USDJPY_z
|1.6K
|EURUSD_z
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +0.76 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 97
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +29.41 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
