СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SmartGridScalper
Kenji Ito

SmartGridScalper

Kenji Ito
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
AxioryAsia-05Live
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
97 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.76 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
29.41 USD (4 477 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
97 (29.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.41 USD (97)
Коэффициент Шарпа:
1.78
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.76%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
113
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
42 (43.30%)
Коротких трейдов:
55 (56.70%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
0.30 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.13% (31.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD_z 41
USDJPY_z 35
EURUSD_z 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD_z 14
USDJPY_z 7
EURUSD_z 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD_z 1.8K
USDJPY_z 1.6K
EURUSD_z 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.76 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 97
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +29.41 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SmartGridScalper
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
346
USD
1
100%
97
100%
100%
n/a
0.30
USD
9%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.