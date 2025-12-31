- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
97 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.76 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
29.41 USD (4 477 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
97 (29.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.41 USD (97)
Índice de Sharpe:
1.78
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.76%
Último negócio:
18 minutos atrás
Negociações por semana:
113
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
42 (43.30%)
Negociações curtas:
55 (56.70%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
0.30 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.13% (31.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD_z
|41
|USDJPY_z
|35
|EURUSD_z
|21
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD_z
|14
|USDJPY_z
|7
|EURUSD_z
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD_z
|1.8K
|USDJPY_z
|1.6K
|EURUSD_z
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.76 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 97
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +29.41 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
346
USD
USD
1
100%
97
100%
100%
n/a
0.30
USD
USD
9%
1:400