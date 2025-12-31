SinaisSeções
Kenji Ito

SmartGridScalper

Kenji Ito
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
97 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.76 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
29.41 USD (4 477 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
97 (29.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.41 USD (97)
Índice de Sharpe:
1.78
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.76%
Último negócio:
18 minutos atrás
Negociações por semana:
113
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
42 (43.30%)
Negociações curtas:
55 (56.70%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
0.30 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.13% (31.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD_z 41
USDJPY_z 35
EURUSD_z 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD_z 14
USDJPY_z 7
EURUSD_z 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD_z 1.8K
USDJPY_z 1.6K
EURUSD_z 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.76 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 97
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +29.41 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
