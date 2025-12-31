SeñalesSecciones
Kenji Ito

SmartGridScalper

Kenji Ito
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 9%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
97 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
0.76 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
29.41 USD (4 477 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
97 (29.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.41 USD (97)
Ratio de Sharpe:
1.78
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.76%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
113
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
42 (43.30%)
Transacciones Cortas:
55 (56.70%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.30 USD
Beneficio medio:
0.30 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
9.13% (31.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD_z 41
USDJPY_z 35
EURUSD_z 21
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD_z 14
USDJPY_z 7
EURUSD_z 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD_z 1.8K
USDJPY_z 1.6K
EURUSD_z 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.76 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 97
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +29.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AxioryAsia-05Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
