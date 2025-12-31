信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SmartGridScalper
Kenji Ito

SmartGridScalper

Kenji Ito
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 9%
AxioryAsia-05Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
91
盈利交易:
91 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.76 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
27.35 USD (4 155 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
91 (27.35 USD)
最大连续盈利:
27.35 USD (91)
夏普比率:
1.79
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.76%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
107
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
38 (41.76%)
短期交易:
53 (58.24%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
0.30 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
9.13% (31.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD_z 41
USDJPY_z 32
EURUSD_z 18
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD_z 14
USDJPY_z 6
EURUSD_z 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD_z 1.8K
USDJPY_z 1.4K
EURUSD_z 904
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.76 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 91
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +27.35 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
