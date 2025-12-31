- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
91
盈利交易:
91 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.76 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
27.35 USD (4 155 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
91 (27.35 USD)
最大连续盈利:
27.35 USD (91)
夏普比率:
1.79
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.76%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
107
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
38 (41.76%)
短期交易:
53 (58.24%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
0.30 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
9.13% (31.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD_z
|41
|USDJPY_z
|32
|EURUSD_z
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD_z
|14
|USDJPY_z
|6
|EURUSD_z
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD_z
|1.8K
|USDJPY_z
|1.4K
|EURUSD_z
|904
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.76 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 91
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +27.35 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
345
USD
USD
1
100%
91
100%
100%
n/a
0.30
USD
USD
9%
1:400