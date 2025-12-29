- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
18 (66.66%)
損失トレード:
9 (33.33%)
ベストトレード:
25.60 USD
最悪のトレード:
-10.61 USD
総利益:
151.73 USD (15 164 pips)
総損失:
-41.30 USD (4 125 pips)
最大連続の勝ち:
5 (55.38 USD)
最大連続利益:
55.38 USD (5)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
46.02%
最大入金額:
13.42%
最近のトレード:
50 分前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.17
長いトレード:
2 (7.41%)
短いトレード:
25 (92.59%)
プロフィットファクター:
3.67
期待されたペイオフ:
4.09 USD
平均利益:
8.43 USD
平均損失:
-4.59 USD
最大連続の負け:
6 (-34.86 USD)
最大連続損失:
-34.86 USD (6)
月間成長:
22.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
34.86 USD (6.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.22% (34.86 USD)
エクイティによる:
24.95% (129.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.60 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +55.38 USD
最大連続損失: -34.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
レビューなし
