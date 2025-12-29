- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
18 (66.66%)
亏损交易:
9 (33.33%)
最好交易:
25.60 USD
最差交易:
-10.61 USD
毛利:
151.73 USD (15 164 pips)
毛利亏损:
-41.30 USD (4 125 pips)
最大连续赢利:
5 (55.38 USD)
最大连续盈利:
55.38 USD (5)
夏普比率:
0.47
交易活动:
46.02%
最大入金加载:
13.42%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.17
长期交易:
2 (7.41%)
短期交易:
25 (92.59%)
利润因子:
3.67
预期回报:
4.09 USD
平均利润:
8.43 USD
平均损失:
-4.59 USD
最大连续失误:
6 (-34.86 USD)
最大连续亏损:
-34.86 USD (6)
每月增长:
22.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
34.86 USD (6.22%)
相对跌幅:
结余:
6.22% (34.86 USD)
净值:
24.95% (129.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.60 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +55.38 USD
最大连续亏损: -34.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
