- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
18 (66.66%)
Negociações com perda:
9 (33.33%)
Melhor negociação:
25.60 USD
Pior negociação:
-10.61 USD
Lucro bruto:
151.73 USD (15 164 pips)
Perda bruta:
-41.30 USD (4 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (55.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.38 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
46.02%
Depósito máximo carregado:
13.42%
Último negócio:
38 minutos atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.17
Negociações longas:
2 (7.41%)
Negociações curtas:
25 (92.59%)
Fator de lucro:
3.67
Valor esperado:
4.09 USD
Lucro médio:
8.43 USD
Perda média:
-4.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-34.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.86 USD (6)
Crescimento mensal:
22.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
34.86 USD (6.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.22% (34.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.95% (129.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.60 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +55.38 USD
Máxima perda consecutiva: -34.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
