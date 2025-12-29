- Incremento
Total de Trades:
27
Transacciones Rentables:
18 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
9 (33.33%)
Mejor transacción:
25.60 USD
Peor transacción:
-10.61 USD
Beneficio Bruto:
151.73 USD (15 164 pips)
Pérdidas Brutas:
-41.30 USD (4 125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (55.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.38 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.47
Actividad comercial:
46.02%
Carga máxima del depósito:
13.42%
Último trade:
24 minutos
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.17
Transacciones Largas:
2 (7.41%)
Transacciones Cortas:
25 (92.59%)
Factor de Beneficio:
3.67
Beneficio Esperado:
4.09 USD
Beneficio medio:
8.43 USD
Pérdidas medias:
-4.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-34.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.86 USD (6)
Crecimiento al mes:
22.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
34.86 USD (6.22%)
Reducción relativa:
De balance:
6.22% (34.86 USD)
De fondos:
24.95% (129.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +25.60 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +55.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
22%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
1
100%
27
66%
46%
3.67
4.09
USD
USD
25%
1:500