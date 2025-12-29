- Crescita
Trade:
22
Profit Trade:
14 (63.63%)
Loss Trade:
8 (36.36%)
Best Trade:
25.60 USD
Worst Trade:
-10.61 USD
Profitto lordo:
128.27 USD (12 820 pips)
Perdita lorda:
-38.40 USD (3 836 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (55.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.38 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
66.14%
Massimo carico di deposito:
13.42%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
2 (9.09%)
Short Trade:
20 (90.91%)
Fattore di profitto:
3.34
Profitto previsto:
4.09 USD
Profitto medio:
9.16 USD
Perdita media:
-4.80 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-34.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.86 USD (6)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.86 USD (6.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.22% (34.86 USD)
Per equità:
24.95% (129.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.60 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +55.38 USD
Massima perdita consecutiva: -34.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
