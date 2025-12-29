- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
14 (63.63%)
Убыточных трейдов:
8 (36.36%)
Лучший трейд:
25.60 USD
Худший трейд:
-10.61 USD
Общая прибыль:
128.27 USD (12 820 pips)
Общий убыток:
-38.40 USD (3 836 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (55.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.38 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
55.06%
Макс. загрузка депозита:
13.42%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.58
Длинных трейдов:
2 (9.09%)
Коротких трейдов:
20 (90.91%)
Профит фактор:
3.34
Мат. ожидание:
4.09 USD
Средняя прибыль:
9.16 USD
Средний убыток:
-4.80 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-34.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.86 USD (6)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
34.86 USD (6.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.22% (34.86 USD)
По эквити:
24.95% (129.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|90
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.60 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +55.38 USD
Макс. убыток в серии: -34.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
