- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
18 (66.66%)
Verlusttrades:
9 (33.33%)
Bester Trade:
25.60 USD
Schlechtester Trade:
-10.61 USD
Bruttoprofit:
151.73 USD (15 164 pips)
Bruttoverlust:
-41.30 USD (4 125 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (55.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.38 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
46.02%
Max deposit load:
13.42%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.17
Long-Positionen:
2 (7.41%)
Short-Positionen:
25 (92.59%)
Profit-Faktor:
3.67
Mathematische Gewinnerwartung:
4.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-34.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.86 USD (6)
Wachstum pro Monat :
22.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
34.86 USD (6.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.22% (34.86 USD)
Kapital:
24.95% (129.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.60 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
FusionMarkets-Live 2
|8.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
ICMarketsSC-Live10
|13.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
1
100%
27
66%
46%
3.67
4.09
USD
USD
25%
1:500