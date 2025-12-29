- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
15 (78.94%)
損失トレード:
4 (21.05%)
ベストトレード:
6.74 USD
最悪のトレード:
-3.81 USD
総利益:
29.01 USD (2 644 pips)
総損失:
-6.70 USD (875 pips)
最大連続の勝ち:
11 (13.96 USD)
最大連続利益:
13.96 USD (11)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.70
長いトレード:
9 (47.37%)
短いトレード:
10 (52.63%)
プロフィットファクター:
4.33
期待されたペイオフ:
1.17 USD
平均利益:
1.93 USD
平均損失:
-1.68 USD
最大連続の負け:
3 (-6.03 USD)
最大連続損失:
-6.03 USD (3)
月間成長:
11.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.03 USD (2.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|6
|AUDCAD#
|5
|NZDUSD#
|3
|AUDNZD#
|2
|NZDCAD#
|2
|USDCAD#
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|15
|AUDCAD#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDNZD#
|1
|NZDCAD#
|1
|USDCAD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|1.5K
|AUDCAD#
|-478
|NZDUSD#
|199
|AUDNZD#
|204
|NZDCAD#
|201
|USDCAD#
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.74 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +13.96 USD
最大連続損失: -6.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
XM ANNEX AI
レビューなし