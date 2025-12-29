- Incremento
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
15 (78.94%)
Transacciones Irrentables:
4 (21.05%)
Mejor transacción:
6.74 USD
Peor transacción:
-3.81 USD
Beneficio Bruto:
29.01 USD (2 644 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.70 USD (875 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (13.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.96 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.70
Transacciones Largas:
9 (47.37%)
Transacciones Cortas:
10 (52.63%)
Factor de Beneficio:
4.33
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
1.93 USD
Pérdidas medias:
-1.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-6.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.03 USD (3)
Crecimiento al mes:
11.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.03 USD (2.72%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|6
|AUDCAD#
|5
|NZDUSD#
|3
|AUDNZD#
|2
|NZDCAD#
|2
|USDCAD#
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|15
|AUDCAD#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDNZD#
|1
|NZDCAD#
|1
|USDCAD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|1.5K
|AUDCAD#
|-478
|NZDUSD#
|199
|AUDNZD#
|204
|NZDCAD#
|201
|USDCAD#
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Mejor transacción: +6.74 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +13.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
XM ANNEX AI
